Galatasaray, 500 bin kişi arıyor

Dünyada ilk defa bir spor kulübü ile bir bankanın güçlerini birleştirdiği GSPara dijital bankacılık uygulamasından sarı-kırmızılıların büyük beklenti içinde olduğu belirtildi.
Kulüp yetkilileri, 500 bin kişiye ulaşmaları halinde ekonomik yönden bunun çok büyük getirisi olacağının altını çizdiler. Bu proje ile taraftarla olan bağın güçlendiğini dile getiren Başkan Dursun Özbek, "GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacak Galatasarayımızın finansal gelişimine de büyük katkı sağlayacağız" dedi.
Sarı-kırmızılılara çağrıda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk ise, "Galatasaray'a destek çok önemli. Hem benim, hem takım, hem oyuncularım hem de camiamız için. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli. Gerekli ilgiyi en kısa zamanda bekliyoruz. İlklerin takımı Galatasaray'ın uygulamasına herkesi bekliyoruz" diyerek bu uygulamanın önemine dikkat çekti.
Kulüp yetkilileri, 500 bin kişiye ulaşmaları halinde ekonomik yönden bunun çok büyük getirisi olacağının altını çizdiler. Bu proje ile taraftarla olan bağın güçlendiğini dile getiren Başkan Dursun Özbek, "GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacak Galatasarayımızın finansal gelişimine de büyük katkı sağlayacağız" dedi.
Sarı-kırmızılılara çağrıda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk ise, "Galatasaray'a destek çok önemli. Hem benim, hem takım, hem oyuncularım hem de camiamız için. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli. Gerekli ilgiyi en kısa zamanda bekliyoruz. İlklerin takımı Galatasaray'ın uygulamasına herkesi bekliyoruz" diyerek bu uygulamanın önemine dikkat çekti.