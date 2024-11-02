Galatasaray, 500 bin kişi arıyor

Dünyada ilk defa bir spor kulübü ile bir bankanın güçlerini birleştirdiği GSPara dijital bankacılık uygulamasından sarı-kırmızılıların büyük beklenti içinde olduğu belirtildi.Kulüp yetkilileri, 500 bin kişiye ulaşmaları halinde ekonomik yönden bunun çok büyük getirisi olacağının altını çizdiler. Bu proje ile taraftarla olan bağın güçlendiğini dile getiren Başkan Dursun Özbek,dedi.Sarı-kırmızılılara çağrıda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk ise,diyerek bu uygulamanın önemine dikkat çekti.