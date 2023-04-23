Galatasaray, 5 sette kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Planinsec (Selin Adalı, Semra Özer, İdil Naz Başcan, McNamara, Özlem Güven)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Popovic, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)
Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 22-25, 12-15
Süre: 129 dakika (26, 24, 27, 33, 19)
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Planinsec (Selin Adalı, Semra Özer, İdil Naz Başcan, McNamara, Özlem Güven)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Popovic, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)
Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 22-25, 12-15
Süre: 129 dakika (26, 24, 27, 33, 19)
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