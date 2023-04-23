Galatasaray, 5 sette kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, ligde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 5 sette kazandı
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23 Nisan 2023 17:32
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Planinsec (Selin Adalı, Semra Özer, İdil Naz Başcan, McNamara, Özlem Güven)

Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, İlkin Aydın, Popovic, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)

Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 22-25, 12-15

Süre: 129 dakika (26, 24, 27, 33, 19)

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