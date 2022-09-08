Galatasaray, 5 lisans birden çıkardı

Galatasaray, yeni transferlerinin lisanslarını çıkardı.
Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'un tüm evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildi, oyuncuların lisans işlemleri tamamlandı.
Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde transferleri resmen ilan etmesi bekleniyor.
Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross'un tüm evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na teslim edildi, oyuncuların lisans işlemleri tamamlandı.
Galatasaray'ın önümüzdeki saatlerde transferleri resmen ilan etmesi bekleniyor.
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