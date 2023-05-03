Galatasaray 5 golle avantajı kaptı!

Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Amed Sportif'i 5-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 5 golle avantajı kaptı!
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03 Mayıs 2023 14:12
Son güncelleme 03 Mayıs 2023 14:13
Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı.

Diyarbakır'da oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 73. dakikalarda Ebru Topçu, 55. dakikada Birgül Sadıkoğlu, 66 ve 77. dakikalarda ise Yağmur Uraz kaydetti.

Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ikinci maçı 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

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