Galatasaray, 5 eksikle Randers karşısında tur peşinde!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka'nın Randers ekibini konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, 5 eksikle Randers karşısında tur peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 14:02
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü  Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibine yarın üstünlük sağlayıp, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya çalışacak.

Galatasaray'da 5 eksik

Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Randers maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.