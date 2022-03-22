Galatasaray: 40 gol; Yunus & Emre: 27 gol!

Galatasaray'da sezon başında kiralanan iki isim, yeni takımlarında skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.



AytemizAlanyaspor forması giyen Emre Akbaba, ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı. Yunus Akgün ise Adana Demirspor'da 7 gol atarken toplam 8 asist yaptı ve 15 gole katkı verdi.



Bu ikili böylece toplamda 27 gole direkt olarak katkı sağladı.



Galatasaray ise bu sezon sadece 40 kez ağları sarsmayı başardı.





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