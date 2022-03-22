Galatasaray: 40 gol; Yunus & Emre: 27 gol!

Galatasaray'da sezon başında kiralanan iki isim, yeni takımlarında skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
AytemizAlanyaspor forması giyen Emre Akbaba, ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı. Yunus Akgün ise Adana Demirspor'da 7 gol atarken toplam 8 asist yaptı ve 15 gole katkı verdi.
Bu ikili böylece toplamda 27 gole direkt olarak katkı sağladı.
Galatasaray ise bu sezon sadece 40 kez ağları sarsmayı başardı.
AytemizAlanyaspor forması giyen Emre Akbaba, ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı. Yunus Akgün ise Adana Demirspor'da 7 gol atarken toplam 8 asist yaptı ve 15 gole katkı verdi.
Bu ikili böylece toplamda 27 gole direkt olarak katkı sağladı.
Galatasaray ise bu sezon sadece 40 kez ağları sarsmayı başardı.