Galatasaray: 40 gol; Yunus & Emre: 27 gol!

Emre Akbaba ve Yunus Akgün ikilisi 27 gole katkı verdi. Aslan ise bu sezon sadece 40 kez ağları sarstı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 40 gol; Yunus & Emre: 27 gol!
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22 Mart 2022 11:52
Galatasaray'da sezon başında kiralanan iki isim, yeni takımlarında skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

AytemizAlanyaspor forması giyen Emre Akbaba, ligde 8 gol ve 4 asistle 12 gole katkı sağladı. Yunus Akgün ise Adana Demirspor'da 7 gol atarken toplam 8 asist yaptı ve 15 gole katkı verdi.

Bu ikili böylece toplamda 27 gole direkt olarak katkı sağladı.

Galatasaray ise bu sezon sadece 40 kez ağları sarsmayı başardı.

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