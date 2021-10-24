Galatasaray, 4 sette kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Sorgun Belediyespor karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 4 sette kazandı
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24 Ekim 2021 18:50
AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)

Galatasaray HDİ Sigorta: Burutay Subaşı, Torres, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Hatipoğlu, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu)

Setler: 25-14, 17-25, 23-25, 20-25

Süre: 115 dakika (24, 27, 33, 31)


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