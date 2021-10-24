Galatasaray, 4 sette kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Sorgun
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)
Galatasaray HDİ Sigorta: Burutay Subaşı, Torres, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Hatipoğlu, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-14, 17-25, 23-25, 20-25
Süre: 115 dakika (24, 27, 33, 31)
Salon: Sorgun
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Roman, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Hakan Polat, Poluian, Wieczorek (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Ali Onur Edis, Melih Özdemir)
Galatasaray HDİ Sigorta: Burutay Subaşı, Torres, Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Hatipoğlu, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Cansın Hacıbekiroğlu)
Setler: 25-14, 17-25, 23-25, 20-25
Süre: 115 dakika (24, 27, 33, 31)