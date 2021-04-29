Galatasaray 4 maçlık iç saha serisini değiştirdi

Galatasaray sahasında 4 maçtır kazanamama geleneğini Konyaspor galibiyetiyle değiştirmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 4 maçlık iç saha serisini değiştirdi
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29 Nisan 2021 00:48
Sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geçerek Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.



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