Galatasaray 4 maç sonra kalesini kapattı

Galatasaray'da Fatih'ten kaleyi devralan Okan Kocuk, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü. Dün Okan başarılı bir performans ortaya koyarken gol yemeyen sarı-kırmızılılar, 4 maç sonra bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu. .



