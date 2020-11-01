Galatasaray 4 maç sonra kalesini kapattı

Fatih'ten kaleyi devralan Okan Kocuk'un, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de forma giydi. Sarı-kırmızılılar, 1-0'lık galibiyetle beraber 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

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Galatasaray 4 maç sonra kalesini kapattı
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01 Kasım 2020 13:44
Galatasaray'da Fatih'ten kaleyi devralan Okan Kocuk, Ankaragücü karşısında da ilk 11'de forma giydi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü. Dün Okan başarılı bir performans ortaya koyarken gol yemeyen sarı-kırmızılılar, 4 maç sonra bir maçı gol yemeden tamamlamış oldu. .



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