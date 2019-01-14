Galatasaray 4 koldan saldırıyor

Galatasaray forvet transferine odaklandı... Gomis'in gitmesinden sonra kadroya golcü alamayan ve bu nedenle büyük tepki toplayan Sarı- Kırmızılı yöneticiler listelerinde yer alaniçin bu hafta içinde yeni girişimlerde bulunmayı planlıyor.Listede yer alan 4 oyuncudan 2'sini takıma kazandırmak isteyen Galatasaray Yönetimi'nin bu işi Ankaragücü ile oynanacak lig maçına kadar yetiştirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.Bu haftayı kritik bir hafta olarak gören Sarı- Kırmızılı yöneticilerin listedeki 4 futbolcu ve kulüpleriyle yeni bir görüşme gerçekleştirecekleri ortaya çıktı. Bu görüşmeler sonrasında 2 golcünün transfer edilmesi hedefleniyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde golcü transferinin bu hafta bitirilmesini şart koştuğu belirlendi. Bu gelişme üzerine yönetim grişimlerine hız verdi.