Galatasaray, 4. hazırlık maçında berabere kaldı!

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi Galatasaray'ın golünü 32. dakikada kaptan Arda Turan kaydetti. Hatayspor'un golünü ise 67. dakikada Gökhan Karadeniz attı.



Galatasaray, daha önce U-19 Takımı ile oynadığı hazırlık maçından 6-2'lik skorla, İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmadan ise 1-0'lık galibiyetle ve Ümraniyespor'u ağırladığı mücadeleden 2-0'lık sonuçla ayrılmıştı.



LUYINDAMA GEÇ KALDI, İLK 11'DEN ÇIKARILDI



Galatasaray'ın stoper oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı. Kongolu oyuncunun yerine stoperde Donk görev yaptı. Luyinadama, ikinci yarının başında Donk'un yerine oyuna dahil oldu.



DIAGNE, TEDBİR AMAÇLI KADROYA ALINMADI



Galatasaray'ın santrfor oyuncusu Mbaye Diagne, son antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı



ARDA TURAN İÇİN BİR İLK



Arda Turan, Türk Telekom Stadı çimlerine golle geri döndü. 9 yıl sonra ilk kez bir maçta Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na, hem de kaptan olarak çıkan Arda Turan, Hatayspor karşılaşmasında golünü attı. 32. dakikada Marcelo Saracchi'nin sol çizgiden yaptığı ortaya ön direkte ayak koyan Arda Turan, topu ağlara gönderdi. Arda Turan, Galatasaray formasıyla Türk Telekom Stadı'na son kez 20 Mayıs 2011'de Konyaspor'a karşı oynamış ve 45 dakika sahada kalmıştı. Deneyimli oyuncu, Galatasaray formasıyla iç sahada son golünü ise 11 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda Beypazarı Şekerspor'a atmıştı. Ancak bu gol Ali Sami Yen Stadyumu'nda atılmıştı. Arda, Türk Telekom Stadı'nda ilk golünü Hatayspor'a karşı bulmuş oldu.



