Galatasaray, 4 eksikle Rize deplasmanında!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.



Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.



Galatasaray'da 4 eksik



Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra Oğulcan Çağlayan ve cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.



