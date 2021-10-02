Galatasaray, 4 eksikle Rize deplasmanında!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray'da 4 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra Oğulcan Çağlayan ve cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.
Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray'da 4 eksik
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra Oğulcan Çağlayan ve cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.