Galatasaray, 30 yıllık rekorun eşiğinde

Galatasaray, tarihi bir rekorun eşiğinde...



Sarı kırmızılılar, en son Okan Buruk'un forma giydiği dönemde 1992-93 sezonunda ligde hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı deplasmanda yendi.



Kadıköy'de 3-0 gülen sarıkırmızılı takım, pazar günü Vodafone Park'ta kazanırsa, Okan Buruk hoca olarak 30 senelik seriye son verecek.





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