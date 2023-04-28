Galatasaray, 30 yıllık rekorun eşiğinde

Galatasaray, pazar günü Beşiktaş'ı deplasmanda yenerse 30 sene sonra bir ilki başaracak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, 30 yıllık rekorun eşiğinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2023 14:58
Galatasaray, tarihi bir rekorun eşiğinde...

Sarı kırmızılılar, en son Okan Buruk'un forma giydiği dönemde 1992-93 sezonunda ligde hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı deplasmanda yendi.

Kadıköy'de 3-0 gülen sarıkırmızılı takım, pazar günü Vodafone Park'ta kazanırsa, Okan Buruk hoca olarak 30 senelik seriye son verecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery