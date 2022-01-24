Galatasaray, 3 penaltı sonra sevindi!

Galatasaray, bu sezon üst üste kaçan 3 penaltıdan sonra ilk kez beyaz noktadan sevindi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 3 penaltı sonra sevindi!
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24 Ocak 2022 00:02
Galatasaray, kullandığı son 4 penaltıda ilk kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ilk haftadaki GZT Giresunspor maçında 2, 10. haftadaki Beşiktaş derbisi ile 21. haftadaki Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor müsabakalarında birer penaltı kullandı.

Giresunspor mücadelesindeki ilk penaltıyı Alexandru Cicaldau gole çevirirken, ikinci penaltıdan Mbaye Diagne yararlanamadı.

Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed, Hatayspor karşılaşmasında ise Patrick van Aanholt penaltı noktasından gol bulamadı. Cicaldau, Trabzonspor filelerini penaltıdan havalandırarak kaçan 3 penaltının ardından gol sevinci yaşayan ilk isim oldu.

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