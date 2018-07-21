Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre kampını bugün tamamlayacak olan Galatasaray, 3 özel müsabaka yapılacağını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İspanya'nın Valencia takımıyla oynanacak hazırlık maçının ardından bu akşam İstanbul'a dönecek olan futbol takımının, Sakaryaspor, Tunus ekibi Club Africain ve Yunanistan temsilcisi AEK ile özel maçlar oynanacağı belirtildi.Galatasaray'ın ilk olarak 25 Temmuz Çarşamba günü TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile rakip sahada karşılaşacağı, ardından Tunus'a giderek 28 Temmuz Cumartesi günü Rades Olimpiyat Stadı'nda Club Africain'a, sonrasıda ise 31 Temmuz Salı günü Atina Olimpiyat Stadı'da AEK'ya konuk olacağı aktarıldı.