Galatasaray 23. şampiyonluk aşkına!

Galatasaray, 2 maçtan 6 puan çıkartırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 23. şampiyonluk aşkına!
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20 Mayıs 2023 11:22
Okan Buruk'un öğrencileri Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına şampiyonluk için çıkacak.

Aslan, 2 maçtan 6 puan çıkartırsa rakiplerinin alacağı sonuca bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçının kadrosunda önemli bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Sarı kart cezası sona eren Sacha Boey'in geri döndüğü Aslan'da, geçen hafta kırmızı kart gören Zaniolo dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

 
 

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