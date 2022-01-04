Galatasaray, 2022'ye sıkıntılı başladı: 13 eksik

2021'i kabus görerek geçiren Galatasaray'ın yakasını 2022'de de şansızlıklar bırakmıyor. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayarak iyi bir seri yakalamak isteyen sarı kırmızılılarda Giresunspor maçı öncesi eksiklerin çokluğu teknik heyeti kara kara düşündürüyor.



Üst üste yedi maçtan üç puansız ayrılan Aslan, Antalyaspor karşında aldığı 2-0'lık galibiyetle morallenmişti. Liderin 19 puan gerisinde olan Cimbom'da hesaplar şampiyonluktan Avrupa vizesine dönerken bunun için uzun bir seri elde etmek istiyor.



Galatasaray cumartesi Giresunpor'u evinde ağırlayacağı mücadeleye birçok yıldızından mahrum hazırlanıyor.



13 EKSİK



Muslera ve Diagne'nin sakatlığı sürerken, Marcao, Kerem ve Alpaslan sakat. Mustafa ve Feghouli de Afrika Kupası için ülkelerinin milli takımlarında bulunuyor. Ayrıca Boey, Luyindama ve Arda'nın uzun süreli sakatlıkları sonrası durumları belirsiz. Öte yandan koronavirüse yakalanan Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk de karantinada. 13 önemli isimin yokluğunda Fatih Terim altyapıdan Işık Kaan Aslan ve Atalay gibi genç oyuncuları A Takım'la çalıştıracak. Transferden ise şu ana kadar ses yok.





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