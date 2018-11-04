Galatasaray 2 puandan fazlasını kaybetti!

2-0 öne geçtiğimaçında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken ağır yara aldı! Karşılaşmanın son dakikasında Jailson'un Belhanda'ya attığı tokatla başlayan olaylar sarı kırmızılı kulübü zor durumda bıraktı. Aslan, zorlu fikstür öncesinde derbiden ağır yaralı çıktı. İşte derbinin G.Saray açısından bilançosu:Galatasaray'ın ligde F.Bahçe'ye karşı galibiyet özlemi 5 seneye çıktı. En son ezeli rakibini 18 Ekim 2014'te mağlup eden Cim Bom, sırası ile Hamza Hamzaoğlu, Riekerink, Tudor ve Fatih Terim döneminde ligde ezeli rakibini mağlup edemedi.İç saha üstünlüğü tarihe karıştı. Bursaspor'dan sonra G.Saray, Türk Telekom'da F.Bahçe'ye de puan kaptırdı. Sarı kırmızılılar en son ligde Antalyaspor'u 6 Ekim'de 1-0 mağlup ederken çıktığı son 4 resmi maçta da galibiyet alamadı.Kayseri deplasmanı öncesinde Ndiaye'nin gördüğü kırmızı kartla orta saha çok büyük yara aldı. Fernando'nun sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanına yetişmesinin zor olduğu öğrenilirken Ndiaye'nin kırmızısı adeta tuz-biber oldu.Hasan Şaş'ın Skrtel'e yaptığı hareket nedeniyle ceza alması beklenirken hakem ve temsilcilerin Fatih Terim'in maç sonu itirazlarını raporlarına yazdığı öğrenildi. Maç sonu Fırat Aydınus ile alakalı konuşan Terim'in sözlerinin hakaret ya da sportmenliğe aykırılık kapsamında olup olmaması değerlendirilip çıkan sonuca göre sevk işlemi başlayacak.Yaşanan olaylar, Galatasaray Kulübü'nün tribün kapama cezası, aynı zamanda para cezası almasına da neden olabilir. İlerleyen haftalarda evinde Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile oynayacak olan Aslan'ın bu karşılaşmalar öncesinde yaptırımla karşılaşması gündeme geldi.