🟥51' Emre Kılınç



Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



0⃣Galatasaray, 3. haftadaki Fenerbahçe maçından sonra ilk kez sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı. pic.twitter.com/8jgFWEyFDq



— Sporx (@sporx) January 2, 2021

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

6-0'DAN SONRA 4 DEĞİŞİKLİK

"GEÇMİŞ OLSUN OMAR"

RYAN DONK BU KEZ ORTA SAHADA

MBAYE DIAGNE KADRODA YER ALMADI

TERİM'İN YOKLUĞUNDA YİNE LEVENT ŞAHİN

TERİM'İN 1 MAÇ CEZASI KALDI

GALATASARAY OFANSİF BAŞLADI

ANTALYASPOR İSE 6-3-1 İLE...

GALATASARAY POZİSYON BULAMADI

EMRE KILINÇ DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

FALCAO, 29 DAKİKADA SAKATLANDI

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısına oyuna dahil olan Radamel Falcao, maçın 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına geldi.

65 günlük aranın ardından Trabzonspor karşısında ilk kez forma giyen ve 5 dakika sahada kalan Radamel Falcao, Antalyaspor karşısında büyük bir talihsizlik yaşadı.

Maça yedek kulübesinde başlayan ancak karşılaşmanın ikinci yarısının 74. dakikasında sakatlanarak saha kenarına gelen Radamel Falcao daha önce sakatlık yaşadığı üst adele kısmını tutarak sahadan ayrıldı.

45' Falcao oyuna girdi

74' Falcao sakatlandı



— Sporx (@sporx) January 2, 2021

GALATASARAY, ARDA TURAN'I DA KAYBETTİ

GALATASARAY, HÜCUM ETMEYE ÇALIŞTI AMA...

Galatasaray, Antalyaspor karşısında 2 puanın yanı sıra 4 de futbolcusunu kaybetti.



🟨 Marcao

🟨 Arda Turan

🟥 Emre Kılınç

🚑Radamel Falcao



📍5 Ocak: Konyaspor - Galatasaray pic.twitter.com/PkykEsHDjX



— Sporx (@sporx) January 2, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Marcao, bu pozisyondan 4 dakika sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arda Turan da 81. dakikadaki itirazı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer sarı kırmızılı oyuncu oldu.Radamel Falcao ise 46. dakikada girdiği maçta 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.Bu sonucun ardından Galatasaray, 15 maçta 30 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Antalyaspor ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası puanla tanışarak 18 puana yükseldi.Galatasaray, ligde bir sonraki maçında 5 Ocak Salı günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu 3 değişiklik yapıldı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımını Okan Kocuk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ilk 11'i ile çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı. Teknik direktör Terim, 15. haftada deplasmanda 2-0 kazandıkları maçın ilk 11'inde 3 değişiklik yapmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev verdiği Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli ve Taylan Antalyalı'dan yararlanamadı.Yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Elabdellaoui, Trabzonspor maçında sakatlanan Feghouli ile sarı kart cezalısı olan Taylan da Antalyaspor'a karşı mücadele edemedi. Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Luyindama, Linnes ve Ömer Bayram sahaya çıktı.Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı. Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı. Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.Galatasaray ve Antalyasporlu futbolcular, maç öncesi ısınmaya Omar Elabdellaoui'ye özel tişörtlerle çıktı.Oyuncular, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan ve 2 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu için "geçmiş olsun Omar" yazılı tişörtler giydi.Galatasaray'da uzun zamandır stoperde değerlendirilen Ryan Donk, orta sahada mücadele etti.Sezonun dikkati çeken performanslarından birini sergileyen Taylan Antalyalı, sarı kart cezası nedeniyle Akdeniz temsilcisine karşı forma giyemedi. Fatih Terim de kariyerinde orta sahada da görev yapan Hollandalı futbolcuyu Taylan'ın yerine çekti.Stoperde Donk'tan boşalan yeri ise Luyindama aldı.Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi.Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.Galatasaray, mücadeleye topu kontrol ederek başladı. Antalyaspor ise maça 6-3-1 gibi çok defansif bir taktikle başladı. Dever Orgill dışında tüm hatlarıyla kapanan Antalyaspor, Galatasaray kanatlardan geldiğinde ise ceza sahasında 4 stoperle kademeli bekledi.Galatasaray, Marcao ve Luyindama'yı geride bekletip bek oyuncuları Linnes ve Saracchi'yi ise adeta bir açık oyuncusu gibi ileri gönderdi. Linnes ve Saracchi, kanatlardan son çizgiye inerek ortalar yaptılarsa da Antalyaspor'un 4 stoperi içerisinde Oğulcan, topla buluşmakta güçlük yaşadı.Galatasaray, ilk yarıda yüzde 68 topla oynama oranı yakalasa da pozisyon bulamadı. Antalyaspor ise ilk yarı boyunca sadece 45. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile önemli bir atak yaptı ancak final pasındaki başarısız nedeniyle pozisyon olmadı.Galatasaray'da ikinci yarının başında Ömer Bayram oyundan alındı ve yerin Radamel Falcao oyuna dahil oldu.Tüm hatlarıyla yüklenmeye devam eden Galatasaray, 51. dakikada 10 kişi kaldı. Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada Emre Kılınç, topla birlikte hızla ilerleyen Amilton'a arkadan yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen haken Abdulkadir Bitigen, kararını değiştirmedi ve Emre Kılınç oyun dışı kaldı. Emre Kılınç, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında kırmızı kart gördü.Bu pozisyondan 4 dakika sonra Marcao, Gökdeniz Bayrakdar'a yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı ve Brezilyalı oyuncu da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.Antalyaspor, Galatasaray 1 oyuncu eksildikten sonra tedbirli oyununa devam etti ve savunma güvenliğini riske etmedi. Galatasaray topu aldığı zaman Antalyaspor, tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Pozisyonsuz devam eden mücadelede Galatasaray, hücum odaklı oyununa devam etmeye çalıştı.Galatasaray, 77'de Arda Turan'ın ortası ve ön direkte Oğulcan'ın vuruşuyla gole çok yaklaştı ancak Boffin bu pozisyonda çok iyi refleks göstererek gole izin vermedi.Galatasaray'da Arda Turan 81. dakikada itirazları nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kartla cezalandırıldı ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray, maç sonunda atak etmeye çalışıp ön alanda pres yaptı ancak Antalyaspor, savunma güvenliğinden ödün vermeden oynamayı sürdürdü.Haftaya lider giren Galatasaray, sahasında yaşadığı bu puan kaybıyla 1 maç fazlası olan Alanyaspor'a liderlik koltuğunu devretti.11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.: Türk Telekom: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram (Dk. 46 Falcao (Dk. 77 Sekidika)), Emre Kılınç, Arda Turan (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Oğulcan Çağlayan: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 85 Ersan Adem Gülüm), Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert (Dk. 90+4 Eren Albayrak), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill (Dk. 90+3 Podolski): Dk. 51 Emre Kılınç (Galatasaray): Dk. 55 Marcao, Dk. 81 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 69 Fredy, 80 Hakan Özmert, Dk. 90+1 Ersan Adem Gülüm, Dk. 90+5 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)