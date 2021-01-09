Galatasaray 2 maç aradan sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 müsabaka sonra galibiyet aldı.



Ligin 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 17. haftada deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olmuştu.



Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle 2021 yılında çıktığı 3 maçında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.



- Oğulcan, gol sayısını 3'e, Babel 2'ye çıkardı



Süper Lig'de bu sezon Oğulcan Çağlayan 3, Ryan Babel ise 2. golünü kaydetti.



Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü atan Oğulcan, 17. haftadaki Konyaspor müsabakasında da gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, Gençlerbirliği ağlarını da sarsarak ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.



Bu karşılaşmada Galatasaray'ın 6. golünü atan Babel ise MKE Ankaragücü müsabakasının ardından bir başka başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin de ağlarını sarstı ve gol sayısını 2'ye çıkardı.



- Ozornwafor, Galatasaray'da ilk maçına çıktı



Sarı-kırmızılı ekibin genç stoperi Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı takımla resmi maça çıktı.



Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşındaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı.



Müsabakanın 82. dakikasında Ryan Donk'un yerine oyuna giren genç oyuncu, kariyerinde Galatasaray formasını bir resmi maçta terletti.



