Galatasaray, 2. Lig'den transfer yapıyor

Galatasaray, 2. Lig ekibi Ankaraspor ile Sıraçhan Nas'ın transferi için anlaşmaya vardı.

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Galatasaray, 2. Lig'den transfer yapıyor
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11 Ağustos 2023 12:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.




Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki orta saha, söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi. Sıraçhan Nas, daha önce Osmanlıspor, ve Sivas Belediyespor'da forma giydi.

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