Galatasaray, 2. Lig'den transfer yapıyor

Transfersürdüren, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerindenforması giyeniçin oyuncu ve kulübüyleAnkaraspor forması giyen Sıraçhan Nas, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi., söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi. Sıraçhan Nas, daha önce Osmanlıspor, ve Sivas Belediyespor'da forma giydi.