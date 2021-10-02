Galatasaray, 2 eksikle Rize deplasmanında!

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak Rizespor - Galatasaray maçı, 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 2 eksikle Rize deplasmanında!
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02 Ekim 2021 11:52
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.


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