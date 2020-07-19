Galatasaray, 2.5 yıl sonra frikikten gol buldu

Galatasaray'ın Emre Akbaba'dan önce son frikik golünü 24 Aralık 2017'de oynanan Göztepe maçında Brezilyalı stoper Maicon atmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 2.5 yıl sonra frikikten gol buldu
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19 Temmuz 2020 11:20
Galatasaray'ı Göztepe karşısında 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü Emre Akbaba frikikten kaydederken uzun bir ara sonrasında serbest vuruştan da Aslan gol bulmuş oldu. 

En son yine Göztepe karşısında 24 Aralık 2017'de Maicon'un frikiğinden ağları bulan Cimbom 939 gün sonra aynı başarıyı yakaladı. 

Bu arada maça sonradan dahil olan 20 yaşındaki genç futbolcu Yunus Akgün, 90+7. dakikada Emre'nin pasıyla ağları havalandırıp Süper Lig'deki ilk golünü attı. 

25 METREDEN VURDU, BETO ÖNLEYEMEDİ

Yıldız futbolcu, kaleye 25 metre mesafeden sol ayağıyla sağ köşeye doğru nefis bir vuruş yaparken, kaleci Beto uzanıp parmaklarının ucuyla topa değse de golü önleyemedi. Takım arkadaşları ve hocası Terim, golün ardından Emre'yi kutladılar.



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