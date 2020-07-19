Galatasaray, 2.5 yıl sonra frikikten gol buldu

Galatasaray'ı Göztepe karşısında 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü Emre Akbaba frikikten kaydederken uzun bir ara sonrasında serbest vuruştan da Aslan gol bulmuş oldu.





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yine Göztepe karşısında 24 Aralık 2017'de

Maicon'un frikiğinden ağları bulan Cimbom

939 gün sonra aynı başarıyı yakaladı.





Bu arada maça sonradan dahil olan 20 yaşındaki genç futbolcu Yunus Akgün, 90+7. dakikada Emre'nin pasıyla ağları havalandırıp Süper Lig'deki ilk golünü attı.