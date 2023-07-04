Galatasaray 2.5 milyon euro önerdi; 'evet' dedi!

Icardi transferi gerçekleşse de bu bölgeye bir golcü takviyesi daha yapacak olan Galatasaray, en azından işte bu ikinci ismi en kısa zamanda Türkiye'ye getirme kararı aldı. Bu doğrultuda İstanbul'a çağrılan Luka Jovic'in menajeriyle yönetimin gizli bir görüşme yaptığı öğrenildi.
2.5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ
Tarafların bu görüşmede prensip anlaşmasına vardığı, Sırp golcünün yıllık 2.5 milyon euroya Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği belirlendi. Yönetim için sıra 25 yaşındaki santrforun kulübü Fiorentina ile anlaşmaya geldi. Yönetim, İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarını da yeniden başlattı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ GÖZDEN ÇIKARILDI
Bonservis bütçesinin büyük bölümünü, sezonu kiralık olarak geçiren Icardi ve Rashica gibi yıldızların bonservislerine ayıran Galatasaray, şimdi de Jovic için Fiorentina'yı uygun bir bedel karşılığında ikna etmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar, maksimum 7 milyon Euro bonservis bedeliyle bu işi bitirmenin hesapları içinde.
ÖDEME PLANI HAZIR
Sırp golcünün ödeme takvimi bile hazırlanmış durumda. Galatasaray Yönetimi, söz konusu bonservis ücretinin 1 milyon Euro'sunu peşin verip, kalan 6 milyon Euro'yu 3 yıllık vadelerle ödemeyi planlıyor.
KADRODA DÜŞÜNMÜYORLAR
Daha önce Real Madrid ve Benfica gibi devlerin formalarını da giyen Jovic konusunda Galatasaray'ın en büyük avantajı, düşüşte olan golcü oyuncunun Fiorentina'nın yeni sezon planları arasında yer almaması. Eğer pazarlık süreci de Sarı-Kırmızılılar'ın istediği gibi giderse, bu transferin beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Galatasaray, Luka Jovic'in ardından da asıl hedefi Mauro Icardi'nin transferini bitirmeye çalışacak.
2.5 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEDİ
Tarafların bu görüşmede prensip anlaşmasına vardığı, Sırp golcünün yıllık 2.5 milyon euroya Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği belirlendi. Yönetim için sıra 25 yaşındaki santrforun kulübü Fiorentina ile anlaşmaya geldi. Yönetim, İtalyan kulübüyle bonservis pazarlıklarını da yeniden başlattı.
7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ GÖZDEN ÇIKARILDI
Bonservis bütçesinin büyük bölümünü, sezonu kiralık olarak geçiren Icardi ve Rashica gibi yıldızların bonservislerine ayıran Galatasaray, şimdi de Jovic için Fiorentina'yı uygun bir bedel karşılığında ikna etmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar, maksimum 7 milyon Euro bonservis bedeliyle bu işi bitirmenin hesapları içinde.
ÖDEME PLANI HAZIR
Sırp golcünün ödeme takvimi bile hazırlanmış durumda. Galatasaray Yönetimi, söz konusu bonservis ücretinin 1 milyon Euro'sunu peşin verip, kalan 6 milyon Euro'yu 3 yıllık vadelerle ödemeyi planlıyor.
KADRODA DÜŞÜNMÜYORLAR
Daha önce Real Madrid ve Benfica gibi devlerin formalarını da giyen Jovic konusunda Galatasaray'ın en büyük avantajı, düşüşte olan golcü oyuncunun Fiorentina'nın yeni sezon planları arasında yer almaması. Eğer pazarlık süreci de Sarı-Kırmızılılar'ın istediği gibi giderse, bu transferin beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Galatasaray, Luka Jovic'in ardından da asıl hedefi Mauro Icardi'nin transferini bitirmeye çalışacak.