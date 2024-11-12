Galatasaray, 2-0'dan geri döndü

CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, 2-0 geriye düşmesine rağmen Fino Kaposvar'ı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 2-0'dan geri döndü
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12 Kasım 2024 23:36
Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Macaristan temsilcisi Fino Kaposvar'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Kaposvar Arena'da oynanan müsabakanın ilk 2 setini 25-21 ve 25-22'lik skorlarla kaybederek 2-0 geriye düştü.

Toparlanarak önemli bir geri dönüşe imza atan Galatasaray HDI Sigorta, kalan 3 seti 25-14, 25-18 ve 15-8'lik skorlarla kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Rövanş müsabakası, 21 Kasım'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak. Tur atlayan takım, adını 8'li final turuna yazdıracak.

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