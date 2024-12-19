Galatasaray, 17'lik forveti gözüne kestirdi: Berke Şanlıtürk

Galatasaray, Almanya'nın yerel lig kulüplerinden Stuttgart Kickers'in U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Berke Şanlıtürk'ü gözüne kestirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, 17'lik forveti gözüne kestirdi: Berke Şanlıtürk
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19 Aralık 2024 09:33
Son güncelleme 19 Aralık 2024 09:53
Geleceğe yönelik transfer hamleleri de yapmak isteyen Galatasaray, Almanya'nın yerel lig kulüplerinden Stuttgart Kickers'in U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Berke Şanlıtürk'ü gözüne kestirdi.

Genç golcünün bonservisinin alınıp sezon sonuna kadar mevcut takımında kiralık oynatılması planlanıyor.

17 yaşındaki oyuncu, bu sezon U19 Ligi'nde çıktığı 11 maçta 8 gol kaydetti.

1.85 boyundaki oyuncu, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.



 
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