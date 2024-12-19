Galatasaray, 17'lik forveti gözüne kestirdi: Berke Şanlıtürk

Geleceğe yönelik transfer hamleleri de yapmak isteyen Galatasaray, Almanya'nın yerel lig kulüplerinden Stuttgart Kickers'in U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Berke Şanlıtürk'ü gözüne kestirdi.
Genç golcünün bonservisinin alınıp sezon sonuna kadar mevcut takımında kiralık oynatılması planlanıyor.
17 yaşındaki oyuncu, bu sezon U19 Ligi'nde çıktığı 11 maçta 8 gol kaydetti.
1.85 boyundaki oyuncu, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Genç golcünün bonservisinin alınıp sezon sonuna kadar mevcut takımında kiralık oynatılması planlanıyor.
17 yaşındaki oyuncu, bu sezon U19 Ligi'nde çıktığı 11 maçta 8 gol kaydetti.
1.85 boyundaki oyuncu, forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.