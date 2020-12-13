Futbol yorumcusu Ömer Üründül, A Spor'da yayınlanan Protokol Tribünü programında Galatasaray gündemini değerlendirdi.
Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Taylan ile ilgili de konuşan Üründül şu ifadeleri kullandı;
"Galatasaray iyi başlamadı ama şimdi iyi gidiyor. İyi oyuncular var zaten. Müthiş bir Taylan katkısı da çıktı. Kimse beklemezdi. Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer yapsa Taylan'ın verdiği katkıyı alamazdı. Gelen yabancıları görüyoruz. Zaten gelen yabancıların fizik gücünün düşük olması dikkat çekiyor. Fiziği çok iyi olursa ayrıcalık teşkil ediyor. Atiba'yı mesela 37 yaşında ön plana çıkarıyoruz"
Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Taylan ile ilgili de konuşan Üründül şu ifadeleri kullandı;
"Galatasaray iyi başlamadı ama şimdi iyi gidiyor. İyi oyuncular var zaten. Müthiş bir Taylan katkısı da çıktı. Kimse beklemezdi. Galatasaray 15 milyon Euro'ya transfer yapsa Taylan'ın verdiği katkıyı alamazdı. Gelen yabancıları görüyoruz. Zaten gelen yabancıların fizik gücünün düşük olması dikkat çekiyor. Fiziği çok iyi olursa ayrıcalık teşkil ediyor. Atiba'yı mesela 37 yaşında ön plana çıkarıyoruz"