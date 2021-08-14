Galatasaray 14 günde 5 maça çıkacak!

St Johnstone'u Avrupa Ligi'nde saf dışı bırakarak gruplara bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi. Avrupa maçlarından dolayı sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'ı zorlu bir süreç bekliyor.Galatasaray, pazartesi günü oynayacağı Giresunspor maçıyla beraber 14 günde 5 maça çıkacak ve üstelik bu 5 maçın 3'ü de deplasmanlarda oynanacak.16 Ağustos Giresunspor (Giresun)19 Ağustos Randers (Danimarka)23 Ağustos Hatayspor (İstanbul)26 Ağustos Randers (İstanbul)29 Ağustos Kasımpaşa (İstanbul)