  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Galatasaray 12 sezondur iç sahada rakipsiz

Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 maçta 46 puan toplayan Galatasaray, son 12 sezonda en iyi iç saha performansını sergileyen ekip oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray 12 sezondur iç sahada rakipsiz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 13:00
Spor Toto Süper Lig'de derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, son yılların en başarılı iç saha performansını sergileyen takım oldu.

Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Türk Telekom Stadı'ndaki puanını 46'ya çıkartan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 sezonda iç sahada en fazla puan elde eden ekip olmayı 16 maçta başardı.

Galatasaray, şampiyon olduğu 2005-2006 sezonunda taraftarı önündeki 17 müsabakada 46 puan kazanırken, sonraki sezonlarda hiçbir takım evindeki maçlarda bu puana ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 33. haftada sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçı kazandığı takdirde bu sezon iç sahadaki puanını 49'a çıkaracak.

Son 12 sezon

Spor Toto Süper Lig'de son 12 sezonda takımların sahalarında elde ettiği puanlar şöyle:

 Sezon  Maç  Takım  Puan
 2006-2007 17  Beşiktaş  40 
 2007-2008 17 Fenerbahçe  44 
 2008-2009  17 Sivasspor 42
 2009-2010 17  Bursaspor  43 
 2010-2011 17  Fenerbahçe  45 
 2011-2012 17  Fenerbahçe  45 
 2012-2013 17  Galatasaray  41 
 2013-2014 17  Fenerbahçe  45 
 2014-2015  17 Galatasaray/Fenerbahçe 42 
 2015-2016 17  Fenerbahçe  45 
 2016-2017 17  Beşiktaş  43
 2017-2018 16  Galatasaray 46
Puanların yüzde 70'i iç sahada

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezonki puanlarının çok büyük bölümünü taraftarı önünde elde etti.

Süper Lig'de 66 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçlarda 46 puan topladı.

Taraftarı önündeki 16 maçtan 15 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, puanlarının yüzde 70'ini bu müsabakalarda kazandı.

Galatasaray, kötü bir performans sergilediği 15 deplasman maçında ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 20 puan alabildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için