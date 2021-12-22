Galatasaray, 11 yıl sonra yine gole hasret!

Deplasmanda galibiyeti unutan Galatasaray, yine gol atamayarak 11 yıllık rekorunu kırdı.
Son 5 dış saha maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı - kırmızılılar, son 3 karşılaşmada gol bile atamadı.
Galatasaray daha önce üst üste 3 dış sahada gol atamadığı dönemi Gheorghe Hagi yönetiminde Ekim-Kasım 2010 arasında yaşamıştı.
Son 5 dış saha maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı - kırmızılılar, son 3 karşılaşmada gol bile atamadı.
Galatasaray daha önce üst üste 3 dış sahada gol atamadığı dönemi Gheorghe Hagi yönetiminde Ekim-Kasım 2010 arasında yaşamıştı.