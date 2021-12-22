Galatasaray, 11 yıl sonra yine gole hasret!

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle birlikte 11 yıl öncesine gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 11 yıl sonra yine gole hasret!
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22 Aralık 2021 11:56
Deplasmanda galibiyeti unutan Galatasaray, yine gol atamayarak 11 yıllık rekorunu kırdı.

Son 5 dış saha maçında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan sarı - kırmızılılar, son 3 karşılaşmada gol bile atamadı.

Galatasaray daha önce üst üste 3 dış sahada gol atamadığı dönemi Gheorghe Hagi yönetiminde Ekim-Kasım 2010 arasında yaşamıştı.


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