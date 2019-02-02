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Galatasaray 11 yabancı ile sahada

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya 11 yabancı futbolcu ile çıkarken yeni transferler de ilk 11'de şans buldu.

Kaynak: AA
Galatasaray 11 yabancı ile sahada
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02 Şubat 2019 20:20
Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.
 
Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11'iyle çıktı.
 
YENİ TRANSFERLER KADRODA
 
Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. 
 
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama'ya şans verdi.
 
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı. 
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