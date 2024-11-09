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Galatasaray 10 sayıdan geri dönüp derbiyi kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş Fibabanka'yı son çeyrekte 10 sayı geriden gelip mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 10 sayıdan geri dönüp derbiyi kazandı
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09 Kasım 2024 22:32
Son güncelleme 09 Kasım 2024 23:03
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 91-88 skorla kazandı.

Son çeyrekte 78-68'lik skordan geri gelen Galatasaray, 3. galibiyetini alırken, Beşiktaş, 2. kez yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Mersin Spor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise evinde Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Alper Gökçebel

GALATASARAY: Livingston 31, Palmer Jr 17, Göksenin Köksal, Delgado 10, Blumbergs 5, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 9, Samet Geyik, Efianayi

BEŞİKTAŞ: Needham 19, Allman 5, Sleva 11, Mathews 14, Kerem Konan 6, Berk Uğurlu 4, Martin 7, Morgan 6, Terry 13, Yiğit Arslan 3

1'İNCİ PERİYOT: 25-27

DEVRE: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71

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