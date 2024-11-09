Galatasaray 10 sayıdan geri dönüp derbiyi kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 91-88 skorla kazandı.
Son çeyrekte 78-68'lik skordan geri gelen Galatasaray, 3. galibiyetini alırken, Beşiktaş, 2. kez yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Mersin Spor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise evinde Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Alper Gökçebel
GALATASARAY: Livingston 31, Palmer Jr 17, Göksenin Köksal, Delgado 10, Blumbergs 5, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 9, Samet Geyik, Efianayi
BEŞİKTAŞ: Needham 19, Allman 5, Sleva 11, Mathews 14, Kerem Konan 6, Berk Uğurlu 4, Martin 7, Morgan 6, Terry 13, Yiğit Arslan 3
1'İNCİ PERİYOT: 25-27
DEVRE: 46-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71
Son çeyrekte 78-68'lik skordan geri gelen Galatasaray, 3. galibiyetini alırken, Beşiktaş, 2. kez yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Mersin Spor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar ise evinde Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.
SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Alper Gökçebel
GALATASARAY: Livingston 31, Palmer Jr 17, Göksenin Köksal, Delgado 10, Blumbergs 5, Cummings 13, Buğrahan Tuncer 6, Izundu 9, Samet Geyik, Efianayi
BEŞİKTAŞ: Needham 19, Allman 5, Sleva 11, Mathews 14, Kerem Konan 6, Berk Uğurlu 4, Martin 7, Morgan 6, Terry 13, Yiğit Arslan 3
1'İNCİ PERİYOT: 25-27
DEVRE: 46-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-71