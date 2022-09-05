Galatasaray, 10 kişi kaldı!

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 44. dakikasında 10 kişi kaldı.Karşılaşmanın bu dakikasında Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti. Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.Öte yandan Gaziantep FK'lı futbolcular, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda Ertuğrul Ersoy'a müdahalesi nedeniyle kırmızı kart bekledi. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi.Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartıyla ilgili olarak Galatasaray'ın twitter hesabından paylaşım yapıldı.Devre arasında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "" ifadelerini kullandı.