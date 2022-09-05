Galatasaray, 10 kişi kaldı!

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı maçın 44. dakikasında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın bu dakikasında Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti. Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.
Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.
GAZİANTEP'İN KIRMIZI BEKLENTİSİ
Öte yandan Gaziantep FK'lı futbolcular, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda Ertuğrul Ersoy'a müdahalesi nedeniyle kırmızı kart bekledi. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartıyla ilgili olarak Galatasaray'ın twitter hesabından paylaşım yapıldı.
RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU
Devre arasında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "Abdülkerim'in gördüğü iki sarı karttan minimum birisinin çok ucuz olduğunu düşünüyorum. İlk sarı kartta top Galatasaraylı oyuncuya daha yakın diye de yorumlayabilirsiniz. İkinci sarı kartta da Gaziantepli oyuncu dirsek yemiş gibi bağırdı muhtemelen, hakem de ona aldandı. İki kart da ağır diyebilirim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın bu dakikasında Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti. Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü.
Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.
GAZİANTEP'İN KIRMIZI BEKLENTİSİ
Öte yandan Gaziantep FK'lı futbolcular, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk yarıda Ertuğrul Ersoy'a müdahalesi nedeniyle kırmızı kart bekledi. Ancak Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM
Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartıyla ilgili olarak Galatasaray'ın twitter hesabından paylaşım yapıldı.
RIDVAN DİLMEN'İN YORUMU
Devre arasında pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen "Abdülkerim'in gördüğü iki sarı karttan minimum birisinin çok ucuz olduğunu düşünüyorum. İlk sarı kartta top Galatasaraylı oyuncuya daha yakın diye de yorumlayabilirsiniz. İkinci sarı kartta da Gaziantepli oyuncu dirsek yemiş gibi bağırdı muhtemelen, hakem de ona aldandı. İki kart da ağır diyebilirim." ifadelerini kullandı.
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