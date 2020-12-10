Steven Caulker & Galatasaray flörtünde yol haritası belli oldu.



Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde Luyindama-Marcao ikilisinden birini satarsa ocak ayında Alanyaspor'un kapısını çalacak ve Caulker için cüzi bir bonservis bedeli önerecek. Kulübüyle sözleşmesini uzatmayan İngiliz savunmacı, sezon sonunda serbest kalacağı için devre arasında şartlar zorlanacak.



Lider Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı unvanını almasında büyük paya sahip olan başarılı stoper Steven Caulker, bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.



Türkçe öğrenen ve Türkçe röportaj vermeye hazırlanan Caulker'in kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.





