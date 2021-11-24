Galatasaray, 1 puanla gruptan çıkacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak. Namağlup lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, alacağı 1 puanla gruptan çıkmayı garantileyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 1 puanla gruptan çıkacak
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24 Kasım 2021 11:56
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaşacak

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter üstlenecek. Müsabakanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray , taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. 


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