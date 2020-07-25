Galatasaray, 1. Lig'den sağ bek: Ndao

Galatasaray, Karagümrük'ün Senegalli sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için fiyat araştırması yaptı. Teknik direktör Fatih Terim onay verirse 23 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapılacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray, 1. Lig'den sağ bek: Ndao
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25 Temmuz 2020 10:51
Yurtiçi ve yurt dışı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Sarı-Kırmızılılar'da, gündeme son olarak alt liglerden bir oyuncu geldi.

Galatasaray'da scout ekibinin şefi olarak görev yapan Emre Utkucan'ın, Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Allasane Ndao'nun menajerini arayarak fiyat araştırması yaptığı öğrenildi.

16 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Karagümrük'e devre arasında gelen ve 16 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla fark yaratan Ndao için görüşmeler bir süre daha devam edecek.

TERİM ONAY VERİRSE RESMİ TEKLİF İLETİLECEK

Fatih hoca bu transfere onay verirse genç oyuncuya ve kulübüne resmi teklif sunulacak.



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