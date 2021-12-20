Galatasaray, 1 haftada 3 maça çıkacak

Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Galatasaray'ı yoğun bir maç programı bekliyor.



Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşan sarı kırmızılılar, bu sabah yapacağı tek idmanın ardındean Adana'ya gidecek. Galatasaray, salı günü Adana Demirspor ile karşı karşıoya gelecek.



25 Aralık'ta Antalya'yı, 28 Aralık'ta ise kupa maçında Denizlispor konuk edilecek.



Galatasaray, 7 günde 3 kritik maç birden oynayacak.



Galatasaray'ın maç programı



21 Aralık: Adana Demirspor (D)

25 Aralık: Antalyaspor

28 Aralık: Denizlispor (ZTK)





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