Galatasaray, 1 haftada 3 maça çıkacak

Galatasaray, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gün içerisinde 3 maça çıkacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 1 haftada 3 maça çıkacak
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20 Aralık 2021 10:33
Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Galatasaray'ı yoğun bir maç programı bekliyor.

Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşan sarı kırmızılılar, bu sabah yapacağı tek idmanın ardındean Adana'ya gidecek. Galatasaray, salı günü Adana Demirspor ile karşı karşıoya gelecek.

25 Aralık'ta Antalya'yı, 28 Aralık'ta ise kupa maçında Denizlispor konuk edilecek.

Galatasaray, 7 günde 3 kritik maç birden oynayacak.

Galatasaray'ın maç programı

21 Aralık: Adana Demirspor (D)
25 Aralık: Antalyaspor
28 Aralık: Denizlispor (ZTK) 


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