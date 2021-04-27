Galatasaray, 1 adım öne geçmek istiyor!

Nesibe Aydın ile Galatasaray, çarşamba günü yarı final serisi üçüncü maçında karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 1 adım öne geçmek istiyor!
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27 Nisan 2021 13:10
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray, çarşamba günü deplasmanda Nesibe Aydın'a konuk olacak.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

İlk maçı 71-68 kaybeden sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadeleyi 70-68 kazanarak seride durumu 1-1'e getirmişti.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak. 



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