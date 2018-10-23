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Galatasararay, Piatek'i 2.5 milyonla kaçırdı!

Galatasaray, Genoa'da gösterdiği performansla Barcelona'nın radarına giren Piatek'i 2.5 milyon euro yüzünden elinden kaçırdı.

Kaynak: Sabah
Galatasararay, Piatek'i 2.5 milyonla kaçırdı!
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23 Ekim 2018 04:18
Galatasaray sezon başında mali sıkıntılar yüzünden Gomis'in yerine forvet takviyesi yapamamıştı.

Modeste için bir ay uğraşan, Vagner Love'ı transferin son günü alamayan sarı-kırmızılıların elinden kaçırdığı golcü belli oldu: Krzysztof Piatek.

Fatih Terim yaz aylarında 23 yaşındaki Polonyalı forvet Piatek için yönetime olumlu rapor verdi.

Galatasaray, Piatek'in kulübü Cracovia Krakow'a 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Genoa 4.5 milyon Euro'ya işi bitirdi. 9 maçta 13 gol atan Piatek ise hem değerini katladı hem de Barcelona'nın radarına girdi.

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