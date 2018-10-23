Galatasararay, Piatek'i 2.5 milyonla kaçırdı!

Galatasaray sezon başında mali sıkıntılar yüzünden Gomis'in yerine forvet takviyesi yapamamıştı.
Modeste için bir ay uğraşan, Vagner Love'ı transferin son günü alamayan sarı-kırmızılıların elinden kaçırdığı golcü belli oldu: Krzysztof Piatek.
Fatih Terim yaz aylarında 23 yaşındaki Polonyalı forvet Piatek için yönetime olumlu rapor verdi.
Galatasaray, Piatek'in kulübü Cracovia Krakow'a 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Genoa 4.5 milyon Euro'ya işi bitirdi. 9 maçta 13 gol atan Piatek ise hem değerini katladı hem de Barcelona'nın radarına girdi.
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Modeste için bir ay uğraşan, Vagner Love'ı transferin son günü alamayan sarı-kırmızılıların elinden kaçırdığı golcü belli oldu: Krzysztof Piatek.
Fatih Terim yaz aylarında 23 yaşındaki Polonyalı forvet Piatek için yönetime olumlu rapor verdi.
Galatasaray, Piatek'in kulübü Cracovia Krakow'a 2 milyon Euro teklif etti. Ancak Genoa 4.5 milyon Euro'ya işi bitirdi. 9 maçta 13 gol atan Piatek ise hem değerini katladı hem de Barcelona'nın radarına girdi.
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