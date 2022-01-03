Galatasara'da Dennis Man'da kritik hafta

Galatasaray, Parma'dan kadrosuna katmak istediği Dennis Man için İtalyan kulübü ile bir kez daha görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasara'da Dennis Man'da kritik hafta
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03 Ocak 2022 08:20
İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın formasını giyen Dennis Man, uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer listesindeydi.

Ancak yapılan tüm görüşmelere rağmen Çizme ekibi, bonservis konusunda bir türlü kolaylık sağlamadı. 23 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu, her ne kadar Sarı-Kırmızılı formayı giymek istese de Parma'nın göstermiş olduğu tavır, transferi çıkmaza soktu.

Bu doğrultuda iki kulüp arasında bu hafta içi son bir görüşme daha yapılacak.

Parma'nın 13 milyon euro bonservisle FCSB'den transfer ettiği Dennis Man, bu sezon oynadığı 11 resmi maçta 2 gol attı. 


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