Galatarasay'ın Leicester'dan yeni hedefi!

Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika: Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatarasay'ın Leicester'dan yeni hedefi!
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16 Ağustos 2023 10:07
Galatasaray'da transfer sırası orta sahaya geldi. Leicester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Boubakary Soumare listenin ilk sırasına yazıldı.

24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız oyuncu Championship'te oynamak istemiyor, kulübü ise çift haneli bonservis beklentisi içinde...

SEVILLA İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Bu nedenle Galatasaray kiralama formülünü zorluyor. Leicester 20 milyon Euro yatırım yaptığı Soumare için teklifte bulunan Sevilla ile de görüşme halinde.

SOUMARE KİMDİR?

Alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Fransa milli formasını giyen Soumare, PSG altyapısında yetiştikten sonra Lille'de oynadı.

ERDEN TİMUR TEMASTA

Defansif yönü güçlü olan oyuncu ile Galatasaray adına Erden Timur temasa geçti.



 
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