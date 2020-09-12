Galasaray'da yeni hedef Pastore

Galatasaray'da Belhanda'nın durumunun belirsiz olması ve hücuma yönelik orta saha oyuncusu transferinde gündeme gelen ismin bu kez Javier Pastore olduğu öne sürüldü.



ASpor'un haberine göre Galatasaray, Roma'dan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Javier Pastore'yi kiralamak için görüşmelerde bulundu. Belhanda'nın ayrılığının gündemde olması ve orta sahaya takviye hazırlığında bulunan Galatasaray'ın Pastore ihtimalinin arttığı bleirtildi.



Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Belhanda'ya yakın zamanda Katar'dan teklif geldiği ancak bonservis miktarının yeterli bulunmadığı haberleri basına yansımıştı.



Yerine düşünülen 31 yaşındaki Javier Pastore ise geçen sezon Roma'da 15 maça çıkmış ve 1 asist üretebilmişti.



