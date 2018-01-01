Galakticos'ta Acil Durum Değişikliği



Lige muhteşem bir başlangıç yaparak ilk 2 gündeki maçlarını kazanan fakat sonrasında tüm maçlarını kaybeden Galakticos bu kötü gidişatına bir dur demek için yaptığı oyuncu değişiklerine bir yenisini daha ekledi. Önce ormancı rolünde değişikliğe giden takım, şimdi de orta koridorunu değiştirdi.



Aynı sezon içinde Ormancı rolünde iki değişiklik yapan takım lige İsveçli oyuncu Viking ile başladı. Viking'den beklediği performansı bulamayan takım, ligin ilk haftalarında Viking ile yollarını ayırıp yoluna, Danimarkalı oyuncu Styllee ile devam etme kararı aldı. Styllee'ın da performansını beğenmeyen takım geçtiğimiz hafta Danimarkalı ormancı ile de yollarını ayırıp yoluna Koreli oyuncu Neo ile devam ediyor.



Sezon başlangıcında kadrosunda Koreli oyuncu bulundurmayan tek takım konumunda olan Galakticos, Ormancı'sının ardından şimdi de Orta Koridor'da değişikliğe gidiyor.



Galakticos, geçtiğimiz sezon OHM ile Şampiyonluk Ligene yükselme başarısı da sergilemiş, orta koridor oyuncuları Jonathan ''Backlund'' Backlund ile yollarını ayırarak oyuncunun yerine herhangi bir ligde profesyonel olarak kaydı bulunmayan çaylak oyuncu Jaeyong ''Swing'' Hwang getirdi.



Galakticos'un yeni oyuncusu Swing ile birlikte ligimizdeki koreli oyuncu sayısı da 14'e yükseldi.



