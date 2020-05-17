Gala Caldirola: "Sadece market alışverişi için çıkıyoruz"

Sarı-lacivertlilerin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, koronavirüs günlerini anlattı.

Haber; Milliyet
Gala Caldirola: 'Sadece market alışverişi için çıkıyoruz'
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17 Mayıs 2020 09:50
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola kurallara uyduklarını vurguladı.

İstanbul'da koronavirüs günlerinin nasıl geçtiğini de anlatan Isla ve eşi Gala Caldirola kurallara uyduklarını belirtti. Caldirola, "İspanya'daki kadar vaka sayısı ve kısıtlama yok. Burada durum daha iyi. Biz evden sadece market alışverişi için çıkıyoruz. Zaten 2 hafta karantinada kalmıştık. Herhangi bir sorun yaşamadık, olumlu yaklaşımları vardı insanların. Her şey iyi şu anda" diye konuştu.

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