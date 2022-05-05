Gaizantep FK'ya 1 puan yetecek

Gaziantep FK'da, 6 Mayıs Cuma günü Kayserispor ile oynanacak maç öncesi kulüpte herkes 1 puana odaklandı.



İşini şansa bırakmak istemeyen ve Kayserispor'dan en kötü ihtimalle 1 puan alarak yeni sezonun planlamasına başlamak isteyen kırmızı siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut'un da oyuncularına durumun ciddiyetini anlattığı gözlendi. Gaziantep FK'nın başında kariyerinin en kötü zamanlarını geçiren ve kendisi ile birlikte kırmızı siyahlı kulübünde küme düşme korkusu yaşamasının önüne geçemeyen Erol Bulut, Kayserispor maçı ile birlikte bu sezonu kapatıp artık geleceğe odaklanmak istiyor.



SÜREKLİ KONUŞUYOR



Alınan kötü sonuçlara bağlı olarak takımda herkesin morali bozuk olduğu görülürken teknik direktör Erol Bulut, bu durumun farkında olarak futbolcularla konuşup onları ayrıca motive etmeye çalışıyor. Gelinen noktada sitem etmenin kimseye faydasının olmayacağını futbolculara anlatan ve taraftarların önünde Kayserispor'u yenerek kötü gidişe son vermeleri gerektiğini de anlatan Erol Bulut'un bu çabası karşısında oyuncularında bir nebze de olsa morallendiği ve bu konuşmaların idman performansına da olumlu olarak yansıdığı gözleniyor.



(Gaziantep Güneş)





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