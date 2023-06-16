Gaila Ceneida Gonzalez Lopez, Kuzeyboru'da

Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Aksaray ekibi son olarak sezonu Rusya ligi ekiplerinden Dinamo-Ak Bars forması altında tamamlayan Dominikli pasör çaprazı Gaila'i transfer etti.



Kariyerinde Mirador VC, Capitalinas de San Juan, Cristo Rey Volleyball Club formaları giyen milli oyuncu Gaila Gonzalez; ülkemizde de 2018-2022 yılları arasında forma giydi.



1997 doğumlu ve 188 cm boyundaki Lopez yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek

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