Gabriele Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında? TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu

Gabriele Spnza kimdir konusunda yapılan araştırmalarda kendisini ıspatlamış bir şef olarak görüyoruz. Gabriele Sponza kimdir, Gabrilele Sponza nereli belirtileri için haberimizde göz atabilirsiniz. TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu Gabriele Sponza'dır. Yemek yarışması olan ve yeni başlayacak olan TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu Gabriele Sponza aşçılık konusundan kendisini kanıtlamış bir isimdir. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yeni başlayan Lezzet Düşkünleri programının sunucusu ünlü şef Gabriele Sponza'dır. Gabriele Sponza kendini ispatlamış yemek alanında bir sanatçı olduğunu ortaya koymuş isimlerden birisidir.

25 Mayıs 2020 15:52
Gabriele Sponza kimdir, nereli, kaç yaşında? TV8 Lezzet Düşkünleri programı sunucusu
Ünlü Şef Gabriele Sponza, yurtiçi ve yurtdışında bilinir şeflerden birisidir. Yaptığı yemeklerle fark yaratan Gabriele Sponza için nereli diye merak edilenler bulunuyor. Lezzet Düşkünleri yarışma programı sunuculuğunu Gabriele Sponza yapıyor. Lezzet Düşkünleri yarışma programında hem profesyonelleri hem de profesyonel olmayanların bir arada yarıştıracak. Lezzet Düşkünleri yarışma programında yarışmacılar kıyasıya rekabet edecekler ve hafta finali bölümünde bir çift büyük ödülü kazanacak. Aynı zamanda da bir çift yarışmaya veda edecek. Elenen yarışmacının yerine de yeni yarışmacılar gelecekler.
GABRİELE SPONZA KİMDİR?

Lezzet Düşkünleri sunucusu Gabriele Sponza kimdir? Evli mi 1982 İzmir doğumlu Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.

Türkiye'ye geri döndükten sonra İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza'nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor. Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.



Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında almış olduğu WACS Sertifikası ile yurt içi ve yurt dışında yapılan gastronomi yarışmalarında ülkemizi temsilen jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır. Eş zamanlı olarak Türkiye'nin 24 saat yayın yapan ilk yemek kanalı 24Kitchen'da yaptığı programda izleyicilere dünya mutfağından farklı lezzetleri lokal malzemeler kullanarak kendi yaratıcı dokunuşuyla sunmuştur.

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