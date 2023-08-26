Gabriel Veiga, Al Ahli'ye transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Celta Vigo'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha Gabriel Veiga'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Abone Ol
Gabriel Veiga, Al Ahli'ye transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 17:04
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Ahli, İspanya ekibi Celta Vigo'dan Gabriel Veiga'yı transfer etti.

Al Ahli Kulübü, 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun transferini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

İspanya basınında transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği Celta Vigo'da 56 maça çıkan Veiga, 11 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Futbola büyük yatırım yapılan ve birçok yıldız ismin transfer edildiği Suudi Arabistan'da iddialı bir takım kuran Al Ahli, kadrosunda milli futbolcu Merih Demiral, Edouard Mendy, Roger Ibanez, Franck Kessie, Allan Saint-Maximin, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino'yu da bulunduruyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery