Gabriel Sara, Galatasaray'da ilk asistlerini yaptı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımın yeni futbolcularından Gabriel Sara ön plana çıkan isimlerden oldu.
Galatasaray'ın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da, Süper Lig'deki ilk asistlerini yaptı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında duran topu kullanan Gabriel Sara, ilk asistini Davinson Sanchez'e yaptı.
Öte yandan maçın 25. dakikasına Gabriel Sara ceza sahasına bir orta daha gönderdi ve bu topu Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi.
Maçın ilk yarısında iki asist yapan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı taraftarların alkışını aldı.
Galatasaray'ın 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da, Süper Lig'deki ilk asistlerini yaptı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında duran topu kullanan Gabriel Sara, ilk asistini Davinson Sanchez'e yaptı.
Öte yandan maçın 25. dakikasına Gabriel Sara ceza sahasına bir orta daha gönderdi ve bu topu Abdülkerim Bardakcı ağlara gönderdi.
Maçın ilk yarısında iki asist yapan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı taraftarların alkışını aldı.
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