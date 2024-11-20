Gabriel Sara, Brezilya'yı bekliyor!

Brezilya Milli Takımı'na seçilmek için bekleyen Gabriel Sara, yetkililer tarafından özellikle Avrupa maçlarında yakından takip edilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabriel Sara, Brezilya'yı bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 10:03
Galatasaray'ın 8 numara sorununu çözen Gabriel Sara, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Sara'yı takip etme kararı aldı. Henüz kadroya aday listede olmayan 25 yaşındaki Sambacı'nın özellikle Avrupa Ligi performansı mercek altına alınacak.

Sara, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin milli takım olduğunu söylemişti.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery