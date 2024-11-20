Gabriel Sara, Brezilya'yı bekliyor!

Galatasaray'ın 8 numara sorununu çözen Gabriel Sara, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Sara'yı takip etme kararı aldı. Henüz kadroya aday listede olmayan 25 yaşındaki Sambacı'nın özellikle Avrupa Ligi performansı mercek altına alınacak.
Sara, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin milli takım olduğunu söylemişti.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
Brezilya Milli Takımı yetkilileri, Sara'yı takip etme kararı aldı. Henüz kadroya aday listede olmayan 25 yaşındaki Sambacı'nın özellikle Avrupa Ligi performansı mercek altına alınacak.
Sara, daha önce yaptığı açıklamada hedefinin milli takım olduğunu söylemişti.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Sara, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.